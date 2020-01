Ufficiale, Arana saluta l’Atalanta: l’esterno difensivo va all’Atletico Mineiro (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il terzino Guilherme Arana, arrivato in estate all'Atalanta attraverso il prestito del Siviglia ha lasciato il club nerazzurro. Si trasferisce in Brasile dove vestirà fino a fine stagione la maglia dell'Atletico Mineiro. In nerazzurro Arana aveva giocato solamente 75 minuti. La notizia è stata ufficializzata dal club brasiliano. fanpage

