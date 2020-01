Trento, il leghista Divina contro i gay: “Avere un figlio omosessuale? Meglio uno normale” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il leghista Sergio Divina, ora presidente del consiglio d'amministrazione del Centro culturale Santa Chiara di Trento, torna su una sua frase di alcuni anni fa sui figli omosessuali: "Mi chiesero: sarebbe felice di avere un figlio omosessuale? Risposi: no, non sarei felice ma lo amerei lo stesso. Così come non sarei felice di avere un figlio con handicap ma lo amerei. Che c’è di male o di strano a dire che preferirei avere un figlio normale?”. fanpage

