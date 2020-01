Trapani, donna massacrata di botte per tre giorni: fermato il marito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Trapani, donna massacrata di botte per tre giorni: fermato il marito: “Mi tradiva con tanti uomini” Un incredibile fatto di cronaca arriva da Trapani. Una donna di 54 anni, Rosaria Garofalo, è stata letteralmente massacrata di botte a Mazzara del Vallo per tre giorni. Il responsabile è il marito, Vincenzo Fasillo, 53 anni, immediatamente portato … L'articolo Trapani, donna massacrata di botte per tre giorni: fermato il marito proviene da www.inews24.it. inews24

fattoquotidiano : Trapani, massacrata di botte per 3 giorni fino alla morte: fermato il marito che la donna aveva già denunciato - trapani24h : Rosalia Garofalo è la donna trovata morta in casa, la verità dietro il femminicidio: tre giorni di botte …… - AnpiBrescia : RT @fattoquotidiano: Trapani, massacrata di botte per 3 giorni fino alla morte: fermato il marito che la donna aveva già denunciato https:/… -