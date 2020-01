Traffico Roma del 30-01-2020 ore 17:00 (Di giovedì 30 gennaio 2020) INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE DA VIA FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE. RICORDIAMO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA. IL TRASPORTO: TRENI IN RITARDO FINO A 30” SULLA LINEA REGIONALE PER FIUMICINO AEROPORTO, PER UN GUASTO AVVENUTO NELLA STAZIONE DI FARA SABINA SCATTA OGGI LA TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO CON CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E AL TRASPORTO PUBBLICO TRA VIA ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-01-2020 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - RTN_24 : Linea #FL1 Roma Tiburtina – Orte - Traffico rallentato, con ritardi sino a 60 minuti, per un guasto agli impianti d… - VAIstradeanas : 16:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -