Traffico Roma del 30-01-2020 ore 10 | 00

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LO SCALO SAN LORENZO E SAN GIOVANNI. OLTRE AL Traffico UN INCIDENTE. SULLA VIA APPIA INCIDENTE TRA L'APPIA PIGNATELLI E VIA DEL QUADRARO VERSO SAN GIOVANNI. INCIDENTE SULL'ARDEATINA, NON MOLTO DISTANTE DAL RACCORDO, TRA VIA DI TORRICOLA E VIA DI TOR CARBONE. RACCORDO ANULARE CON UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E L'APPIA. RIPERCUSSIONI, CODE DALLA CASILINA. PER LAVORI INVECE DISAGI SULLA PONTINA. LAVORI ALL'ALTEZZA DEL RACCORDO DIREZIONE POMEZIA. Traffico INTENSO, CODE, IN VIA CASAL DEL MARMO TRA LA TRIONFALE E IL RACCORDO.

