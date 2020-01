TPI intervista Elly Schlein, campionessa di preferenze in Emilia-Romagna: “Vi racconto la nuova sinistra che può battere Salvini” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Elly Schlein è la figura politica che esce prepotentemente dalle ultime elezioni regionali in Emilia-Romagna. I suoi 22.098 voti complessivi tra le province di Bologna, Reggio Emilia e Ferrara (record di questa tornata elettorale) l’hanno rilanciata sul piano nazionale e ora sono in molti a essersi accorti di lei. L’ex europarlamentare del Pd (poi con Giuseppe Civati in Possibile, da cui si è allontanata qualche mese fa) si è distinta per competenza e per chiarezza delle idee. TPI l’ha intervistata. Elly Schlein, una domanda che si fanno un po’ tutti: in Emilia-Romagna è una vittoria del Pd? Di Bonaccini? Dei movimenti? Delle Sardine? O è una sconfitta dell’infantilismo salviniano? È la vittoria di una coalizione ampia e plurale con un forte riconoscimento a Bonaccini dimostrato anche dal voto disgiunto e dal voto al solo presidente. È una vittoria facilitata dal risveglio di un ... tpi

vinci3375 : RT @tpi: ??@GiorgiaMeloni a TPI: 'Con Bertinotti siamo amici intimi, destra e sinistra radicale possono unirsi tra persone intelligenti' ?? h… - MaxCaramazza : ... parla la signora che ha portato Salvini dal tunisino: “È stata la Lega a contattarmi” ?????????????? #facciamorete… - m_enomis : Esclusivo TPI, parla la signora che ha portato Salvini dal tunisino: “È stata la Lega a contattarmi” -