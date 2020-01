“Tornare con Serena?”. GF Vip, Pago lo rivela nel confessionale e i fan del reality vanno in tilt. Cosa ha detto della sua ex (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tenetevi forte perché la prossima puntata del Grande Fratello Vip sarà piena di sorprese. Innanzitutto ci sarà un grande ritorno che potrebbe concludersi con un colpo di scena… Ma perché, che succede? Serena Enardu tornerà nella casa e lo farà, ovviamente, per avere un confronto con Pago. I due avevano partecipato a Temptation Island come coppia, ma avevano lasciato il programma da single. Serena aveva ragionato sulla sua relazione con Pago e aveva deciso che non era più il caso di andare avanti. Lui ha sofferto molto per la decisione di lei e ora lei è tornata sui suoi passi. Ha capito che ha sbagliato, ha capito di amarlo e, soprattutto, ha capito che vuole trascorrere il resto della sua vita con lui. Ma lui finora è stato indeciso. Come ha spiegato ad alcuni gieffini, per Serena Enardu ha sofferto già tanto e non se la sente di soffrire ancora. Questo era un piccolo riassunto della ... caffeinamagazine

