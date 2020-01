Torna a splendere Cappella Albertoni del Bernini (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma – Un capolavoro di scenografia, un esempio assoluto di barocco romano che unisce magistralmente pittura, scultura e architettura. L’Estasi di Santa Ludovica nella Cappella Albertoni della chiesa di San Francesco a Ripa, opera di Gian Lorenzo Bernini, Torna al suo originale splendore dopo un restauro promosso e finanziato dalla Soprintendenza speciale di Roma, guidata da Daniela Porro. Un intervento di sei mesi circa che ha restituito la leggibilita’ della scultura in marmo di Carrara realizzata dal maestro ormai 76enne, incaricato di abbellire la Cappella alla fine del 1673 da Angelo Paluzzi degli Albertoni. Bernini esegui’ il lavoro senza ricevere compenso, un modo per cercare (e ottenere) l’intercessione di Papa Clemente X per il fratello Luigi, esiliato da Roma per aver violentato un giovane lavorante di San Pietro. “Siamo davanti a un ... romadailynews

