Torino, Ansaldi vede il rientro: «Solo Dio sa che voglia ho» – FOTO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cristian Ansaldi non vede l’ora di tornare in campo: l’argentino ha affidato ai social gli aggiornamenti sul suo rientro Cristian Ansaldi non vede l’ora di tornare in campo. L’esterno granata ha affidato ai suoi canali social gli aggiornamenti sul suo rientro. In questo 2020 non è ancora sceso in campo perché infortunato e sta recuperando dalla distrazione di basso grado al gemello mediale destro rimediata a inizio anno. View this post on Instagram Solo Dio sa la voglia che ho di tornare. Ogni volta manca meno. FORZA TORO, SEMPRE!!! A post shared by Cristian Ansaldi calcionews24

