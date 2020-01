Tor Bella Monaca, blitz antidroga scopre nascondiglio: 5 arresti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma – Ennesima stretta di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Frascati sul fronte del traffico illecito di droga nel quartiere di Tor Bella Monaca. Nel corso dei mirati controlli nelle note piazze di spaccio sono stati arrestati altri 5 pusher. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato un pusher romano, 19enne, nullafacente e con precedenti, che era stato notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia. A seguito della perquisizione personale nelle sue tasche sono state trovate 34 dosi di cocaina, per un peso di circa 16 grammi, e mille euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attivita’. In serata, a seguito di mirati servizi di appostamento e di osservazione, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato in una prima ... romadailynews

