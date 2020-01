Top Gun: Maverick, le nuove foto svelano le reclute addestrate da Tom Cruise (Di giovedì 30 gennaio 2020) nuove foto per Top Gun: Maverick, sequel del cult action anni '80 con protagonista Tom Cruise, svelano i piloti che vedremo nel film. Grazie alla Paramount Pictures, sono state diffuse nuove foto di Top Gun: Maverick, il sequel dell'omonimo film anni '80 con un giovanissimo Tom Cruise, che tornerà anche stavolta affiancato però da nuovi piloti, apparsi per la prima volta in queste nuove immagini. La storia di Top Gun: Maverick racconta di Pete "Maverick" Mitchell che torna alla scuola di volo per addestrare nuovi piloti, interpretati da Miles Teller, nel ruolo del tenente Bradley "Rooster" Bradshaw, figlio di Goose, Danny Ramirez nei panni di "Fanboy", Glen Powell nei panni di "Boia", Jay Ellis nei panni di "Payback", Monica Barbaro nei panni di ... movieplayer

