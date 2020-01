Tonno ritirato dal mercato, presenza di plastica blu: il famosissimo marchio italiano nel mirino (Di giovedì 30 gennaio 2020) È allerta per la presenza di frammenti di plastica (blu) all'interno del Tonno in scatola in olio di oliva. L'allarme è partito da Malta, che ha immediatamente ritirato dal mercato il prodotto. Nel mirino è il marchio Rio Mare e, più nello specifico, la confezione da 3 lattine di metallo da 160 g ci liberoquotidiano

