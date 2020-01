Tommaso Paradiso: “Ricomincio da me. Ma sento ancora i miei compagni” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Ricomincio da me. In realtà ho sempre un po’ ricominciato da me”. Parte da qui e dal nuovo futuro da solista lo speciale “Tommaso Paradiso – Ricomincio da me”, dedicato al cantautore dopo l’addio ai Thegiornalisti. in onda venerdì 31 gennaio alle 21 su Sky TG24. Conversando con il vicedirettore della testata all-news, Omar Schillaci, Tommaso Paradiso, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo inedito “I nostri anni”, dà vita a un’intervista “per pianoforte e voce”, alternando ricordi, carriera, passioni come quella per il cinema, nuovi progetti. Le parole si mescolano alle note delle sue canzoni, eseguite dal vivo in set acustico. Parlando del percorso che lo ha portato a scegliere la carriera da cantautore, lasciando la band con cui è arrivato al successo, Paradiso spiega che “da parecchi anni ho lavorato spesso da solo, la mia band in fase di studio diventavano i produttori. Si era ... tvzap.kataweb

