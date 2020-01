Tinder, arriva il pulsante per le emergenze (Di giovedì 30 gennaio 2020) pulsante per le emergenze su Tinder. In caso di appuntamento al buio pericoloso con un clic si manda la richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine. ROMA – arriva il pulsante per le emergenze su Tinder. L’app di dating nelle prossime settimane dovrebbe inserire nel proprio sistema un bottone antipanico che permetterà alla persona di inviare una richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine. L’idea è nata grazie alla collaborazione con Noonlight, una piattaforma di sicurezza connessa che da tempo è stata definita come una ‘guardia del corpo’ silenziosa. arriva il pulsante delle emergenze su Tinder Il funzionamento del pulsante delle emergenze su Tinder è molto semplice. Il nuovo sistema, in caso di un primo appuntamento non perfetto, manderà un codice da inserire sullo smartphone. La mancata risposta porterà prima ad un ... newsmondo

