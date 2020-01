Through The Darkest Of Times: il gioco gestionale ambientato durante il Terzo Reich è disponibile su PC (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il 30 gennaio 1933, esattamente 87 anni fa, veniva inaugurato quello che si è rivelato essere uno dei periodi più bui della storia umana: Hitler diventava Cancelliere e con Through the Darkest of Times i giocatori vengono ora spinti a prendere posizione contro il regime nazista guidando un gruppo di resistenza civile.Come gioco di strategia storico, Through the Darkest of Times copre tutto il tempo dalla presa del potere di Hitler nel 1933, fino alla resa incondizionata della Germania nel 1945. Aderendo alla precisione storica, il gioco mostrerà la svastica, un simbolo anticostituzionale in Germania che può essere rappresentato solo in singoli casi in cui vi è uno scopo contestuale rilevante. Come nel caso di Through the Darkest of Times. Il gioco sfida i giocatori a sperimentare situazioni quotidiane e prendere decisioni secondo la loro coscienza. In Germania, Through the Darkest of ... eurogamer

Eurogamer_it : #ThroughTheDarkestOfTimes sbarca su PC oggi. - cinematografoIT : ?? MEMO: domani dalle ore 18:00 'Through The Lens', la mostra di Karen Di Paola al Vecchio Lanificio in Via di Piet… - ourendlesseason : @bluemoovn__ La canzone è Through the dark, è in Midnight Memories. La frase è 'We'll find a way through the dark'. -