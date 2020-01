The Witcher: Nightmare of the Wolf, sarà Vasemir e non Geralt a vestire i panni del protagonista nel film d'animazione di Netflix (Di giovedì 30 gennaio 2020) I fan di The Witcher in attesa di novità sul film d'animazione di Netflix potrebbero essere felici di sapere che The Witcher: Nightmare of the Wolf si concentrerà su Vesemir, non su Geralt. Una sinossi apparsa sul sito ufficiale di Netflix conferma il vecchio ed esperto Witcher come protagonista.Nightmare of the Wolf si concentrerà su un giovane Vesemir mentre affronta la sua nuova vita da Witcher. Sembrerebbe che gli scrittori si stiano allontanando dalla storia delle origini di Vesemir nei libri di Andrzej Sapkowski. Leggi altro... eurogamer

