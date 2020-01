The New Pope, i nuovi episodi e il ritorno di Belardo (Di giovedì 30 gennaio 2020) The New Pope vedrà tornare il personaggio di Lenny Belardo (Jude Law) The New Pope, insieme al suo predecessore The Young Pope, è una delle serie TV più celebri degli ultimi anni. Paolo Sorrentino è riuscito a trascinare gli spettatori in un vortice di intrighi e segreti sepolti che ruota intorno al Vaticano. E i nuovi episodi, in onda domani su Sky Atlantic (e su NOW TV in streaming) promettono vere e proprie faville. Su tutte, il ritorno del personaggio di Lenny Belardo, interpretato da Jude Law. Proprio lui, al termine della prima serie, era caduto in coma, lasciando gli spettatori sconcertati. Belardo sarebbe morto oppure no? A distanza di quattro anni è arrivata la nuova serie, The Young Pope, con le risposte che il pubblico si aspettava. E tanti nuovi interrogativi. Negli episodi precedenti abbiamo visto il Vaticano in balia di lotte clandestine, giochi di potere e inganni. ... nonsolo.tv

