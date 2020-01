Terzo figlio per Enrique Iglesias e Anna Kournikova (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cicogna in arrivo per il cantante spagnolo Enrique Iglesias e la sua compagna, l`ex tennista russa Anna Kournikova. La coppia, che ha già due gemelli, aspetta il Terzo figlio. Sulla rivista del magazine spagnolo Hola, è apparsa una foto che mostra Iglesias e la Kournikova mentre si regalano una gita in barca a Miami, la città in cui vivono, con lei che mostra il pancione. Il bebè, di cui non si conosce il sesso, nascerà tra la fine dell`inverno e l'inizio della primavera. L'artista e la sportiva non hanno confermato né smentito. Sul profilo Instagram di lei, le sue ultime foto risalgono all'ottobre 2019. Né Iglesias né la Kournikova pubblicano abitualmente immagini di coppia, con poche eccezioni. ilfogliettone

maumartina : Avvisate Salvini che ci sono e funzionano gli assessorati agricoltura e turismo in Emilia-Romagna. Già che ci siete… - ilfogliettone : Terzo figlio per Enrique Iglesias e Anna Kournikova - - andresguassi : RT @Stetobald: Inter-Napoli presente al terzo anello blu insieme ai miei amici partenopei. Eh ma non sono un figlio del Vesuvio?? -