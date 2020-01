Teramo, forza posto di blocco e spara contro i carabinieri: preso bandito in fuga (Di giovedì 30 gennaio 2020) sparatoria in pieno giorno in contrada Civita, nella zona di Colonnella, in provincia di Teramo: un uomo armato ha prima forzato un posto di blocco e poi ha sparato contro i carabinieri, prima di darsi alla fuga. Le ricerche sono andate avanti tutta la giornata fino a pochi minuti fa, quando il bandito, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato. Individuata e trasferita in caserma anche una sua complice. fanpage

