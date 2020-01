Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: nuovo amore tra Bela e Lucy! (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continuano le peripezie sentimentali di Bela Moser (Franz-Xaver Zeller)! Il simpatico facchino da poco uscito di scena nelle puntate italiane di Tempesta d’amore tornerà infatti in scena nella prossima stagione della soap. E, per l’occasione, troverà un nuovo amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Bela torna al Fürstenhof Bela, Paul e Lucy, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold È il simbolo dell’uomo idealista e romantico alla ricerca del grande amore, ma purtroppo per lui fino ad ora non c’è stata molta fortuna in campo sentimentale. Nelle scorse settimane abbiamo visto Bela lottare per i suoi sentimenti per Romy Ehrlinger (Désirée von Delft), salvo poi essere costretto a desistere. A quel punto il ragazzo ha deciso di lasciare il Fürstenhof e partire per la Tailandia, dove ha ... tvsoap

