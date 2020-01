Taylor Mega da censura sui social. Le foto in costume stendono i fan: “Insuperabile!” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una delle influencer più seguite ed amate dagli uomini e non solo, Taylor Mega, continua a sorprendere sui social. Molto spesso si rende protagonista di post quasi da censura, che infiammano la rete e creano mancamenti e malori nei fan, oltre a collezionare migliaia di like e centinaia di commenti. Soltanto qualche ora fa ha illuminato il web con scatti da urlo che hanno pietrificato i follower, rimasti letteralmente incantati dalla sua infinita bellezza. La giovane ha trascorso delle meravigliose vacanze alle Maldive ed ovviamente ha condiviso con i suoi ammiratori la spettacolare esperienza. Nelle storie Instagram ha anche detto qualche giorno fa: “Non sarei mai venuta alle Maldive da sola”. Facendo quindi presupporre che sia in dolce compagnia. Alcune indiscrezioni parlano infatti di un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Tony Effe, visto che anche ... caffeinamagazine

