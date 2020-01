Tassi di interesse bancari in Italia, com’è andato il 2019 e quali sono le previsioni per il 2020? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiI Tassi di interesse bancari sono al centro dell’attenzione di molti investitori: a seconda di come li decliniamo, interessi sui depositi o interessi sui prestiti, vanno infatti a toccare diverse categorie di persone. Andiamo a riassumere l’andamento dei Tassi di interesse bancari sia sui prestiti sia sui depositi nel 2019 per capire quale sarà l’andamento nel 2020, ma anche qual è il rapporto tra l’andamento dei Tassi di interesse sugli investimenti e i prodotti finanziari. Effetto dei Tassi di interesse sui prodotti finanziari Partiamo dal tasso di interesse di riferimento sull’euro stabilito dalla Banca centrale europea (BCE), perché da questo deriva il valore della moneta e la politica monetaria per l’Europa, che si riflette sull’economia Italiana. Il tasso di interesse stabilito dalla BCE, infatti, influisce sul costo del denaro preso e dato in ... anteprima24

