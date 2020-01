TAGLIO PARLAMENTARI/ Così il referendum spiana la strada al successore di Mattarella (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mattarella manderebbe avanti la legislatura anche se venisse approvato il TAGLIO dei PARLAMENTARI. Una fine anticipata dipende solo da fattori politici ilsussidiario

Mov5Stelle : Sul taglio dei parlamentari manca solo il voto dei cittadini, per noi la consultazione popolare è sacrosanta ma è p… - EleonoraEvi : Il #29marzo, ci sarà il #referendum per il #tagliapoltrone Perché un referendum? Perché c'è un gruppo di parlamenta… - you_trend : ?? #BREAKING Il Governo indica la data del 29 marzo per il #referendum sul taglio dei parlamentari. Fonte: RaiNews -