Super Mario Odyssey ricreato all'interno di Super Mario 64 grazie al lavoro di un modder (Di giovedì 30 gennaio 2020) Super Mario Odyssey potrebbe essere paragonato a Super Mario 64; entrambi sono giochi in cui si predilige l'esplorazione in mondi estremamente colorati ed unici. Ma ora, un modder chiamato Kaze Emanuar, sta replicando gran parte di Super Mario Odyssey utilizzando il mototore di Super Mario 64.Il risultato è una versione a basso numero di poligoni dell'acclamato titolo per Nintendo Switch. Kaze sta attualmente ricreando i mondi unici di Odyssey usando il toolkit di Mario 64, il che non è un compito facile. Tuttavia, guardando la sua ricreazione del Regno delle Sabbie, è difficile negare che il suo duro lavoro andrà sprecato.Numerose aree e caratteristiche di Odyssey vengono ricreate fedelmente, tra cui sezioni platform e meccanica del movimento. Una mod per Super Mario 64 in cui Mario può usare Cappy potrebbe essere stata difficile da immaginare in passato, ma eccola qui. Non è tutto; ... eurogamer

Eurogamer_it : Un modder ha ricreato #SuperMarioOdyssey utilizzando #SuperMario64. - NickGiles01 : @galactico_mufc Luigi off super Mario -