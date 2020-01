Sul pianeta dello juventino Zuliani: “A Napoli in sala stampa ti prendono a calci e lanciano petardi” (VIDEO) (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Ci sei mai stato in sala stampa al San Paolo? Lo sai che fanno lì, i giornalisti? Ti prendono a calci, lanciano i petardi, ti insultano…”. Claudio Zuliani è un giornalista-tifoso della Juventus. Più tifoso che giornalista. Diciamo in un rapporto di 99 a 1. E questo è il suo racconto della vita lavorativa nella sala stampa del San Paolo. Durante la trasmissione “Lunedì di rigore” del 27 gennaio, sull’emittente Top calcio 24, dopo Napoli-Juventus, Zuliani parla – anzi inveisce – con un altro commentatore, descrivendo i comportamenti dei “colleghi” napoletani: “Io purtroppo ci sono andato parecchi anni in trasferta. Sai che clima si respira in sala stampa in quella città? Sai che domande fanno i giornalisti? Sai come ti accolgono? Ti prendono a calci in culo, ti lanciano i petardi, ti insultano!”. E l’altro ... ilnapolista

