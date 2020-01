Stefania Orlando e la confessione su Licia Nunez: “Ci ha provato”, era il suo sogno erotico (Di giovedì 30 gennaio 2020) I gossip su Licia Nunez si rincorrono alla stessa velocità con cui un italiano media si cambia le mutande. Dopo l’affaire Imma Battaglia e l’addio della fidanzata comunicato in diretta, adesso nel triangolo rosa di questo GF Vip entra anche l’insospettabile Stefania Orlando. “Mi chiese se io fossi omosessuale” Nel corso di Casa Chi, il salotto di Alfonso Signorini sul web, La Orlando è intervenuta insieme all’amico e giornalista Alessio Poeta per raccontare l’approccio che la Nunez ha avuto nei suoi confronti mentre sarebbe stata ancora fidanzata con Imma Battaglia. L’episodio risale a 5/6 estati fa, e viene così raccontato da Poeta “Io e Stefania una sera decidiamo di andare a ballare. Incontriamo Licia in un locale di Roma, io non sapevo nemmeno chi fosse e Stefania mi spiega che era un’attrice. La incontriamo il giorno dopo in un noto stabilimento balneare di Roma, parliamo di ... thesocialpost

