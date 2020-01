Stefania Orlando confessa: “Licia Nunez c’ha provato con me mentre stava con Imma Battaglia” (VIDEO) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stefania Orlando, ospite a Citofonare Signorini su 361 Magazine, ha svelato un retroscena sulla relazione (ormai definitivamente chiusa) fra Licia Nunez ed Imma Battaglia. A raccontare l’aneddoto inizialmente è stato il giornalista Alessio Poeta, suo grande amico: “Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò con Stefania Orlando. Era circa cinque – sei anni fa. Incontrammo Licia per caso in un locale e la incontrammo anche il giorno dopo al mare, in uno stabilimento balneare, era periodo estivo, luglio. Io e Stefania eravamo in fila per prendere un cocktail, Licia ci vede e si avvicina, viene da me e mi chiede ‘Scusa, ti potresti spostare?'”. A questo punto prende parola la diretta interessata, Stefania Orlando. “Mi ha chiesto semplicemente se io fossi omosessuale, io le ho risposto che ero etero e fidanzata. E lei mi ha risposto ‘Mi ... bitchyf

Stefania_1972 : RT @giuseppe_tei: Vero che ad agosto i 5s se si fossimo andati a votare avrebbero perso. Avrebbero però perso a testa alta mentre adesso do… - barbaralai84 : @Precarioillumi1 Stefania Orlando? - 66simona99 : @Precarioillumi1 Stefania Orlando? -