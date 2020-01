Stato di emergenza in Madagascar per le inondazioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) CRONACHE METEO: continuano le intense piogge che si sono abbattute sul Madagascar nelle ultime due settimane. Fino ad ora il maltempo ha provocato 31 vittime, i'inondazione di oltre 10 mila case nonché 107 mila persone colpite dalle alluvioni. La capitale Antananarivo, situata a 1279 metri di quota nel centro dell'isola, su rilievi montagnosi, ha ricevuto finora 378 mm di pioggia (contro una media di circa 340 mm), nonché un episodio alluvionale tra il 21 e il 24 gennaio con frane che si sono abbattute su parte della città. Numerose sono le strade nazionali chiuse se centinaia gli ettari di coltivazioni devastati. Il governo ha dichiarato lo Stato di emergenza Nazionale lo scorso 27 gennaio. meteogiornale

