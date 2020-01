Stati Uniti, un anno della politica “Rimanete in Messico”: costi umani spaventosi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Domani , 29 gennaio, sarà trascorso un anno dall'entrata in vigore del “Protocollo sulla protezione dei migranti”, una denominazione di cui George Orwell sarebbe andato fiero, a seguito della quale l'amministrazione Trump ha iniziato a respingere forzatamente persone in Messico nell'attesa che la loro richiesta di asilo politico venisse esaminata. Quella politica, che opportunamente è conosciuta col nome “Rimanete in Messico” ha fatto sì che dal gennaio 2019 circa 60.000 persone giunte al (...) - Mondo / Messico, Rifugiati, Clandestini, Stati Uniti, Migranti, feedproxy.google

