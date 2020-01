Star Wars: Finn Wolfhard vorrebbe interpretare Ben Solo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ben Solo è stato al centro della nuova trilogia di Star Wars e Finn Wolfhard vorrebbe interpretarlo in un progetto dedicato alle sue origini. Finn Wolfhard, uno dei protagonisti di Stranger Things, ha rivelato che vorrebbe interpretare Ben Solo in un progetto dedicato alle origini del personaggio al centro della nuova trilogia di Star Wars che si è conclusa a dicembre. Il giovane attore, che ha 20 anni meno di Adam Driver, ha infatti rivelato il suo interesse nei confronti del ruolo rispondendo a un fan durante la realizzazione di un video per il magazine GQ. Finn Wolfhard ha dichiarato: "Mi piacerebbe interpretare Ben Solo, ma la trilogia si è appena conclusa. In ogni caso sono disposto, Marvel, Disney, sono qui intorno". L'attore si ... movieplayer

