Star Wars | Finn Wolfhard alla Disney: “vorrei essere un giovane Ben Solo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La somiglianza fra Adam Driver, Kylo Ren nella nuova Trilogia di Star Wars, e Finn Wolfhard, il giovane protagonista di Stranger Things, IT e IT: Capitolo Due è notevole, e il giovane attore si è fatto avanti con la Disney per il ruolo del giovane Ben Solo Finn Wolfhard ha già alle spalle un curriculum … L'articolo Star Wars Finn Wolfhard alla Disney: “vorrei essere un giovane Ben Solo” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

CinePREMIERE : A Martin Scorsese le gusta esto ?? - PrezzemoIo : @gravityfucks Tipa a caso: ci prova con me Io: scusa ma non sei Star Wars Lego Millennium Falcon Ultimate Collector Series 75192 - Rogue1movie : RT @Nicfromasgard69: Era bello essere fan di Star Wars quando non c'erano i social??? -