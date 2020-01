Stadia: Google risponde alle lamentele dei giocatori riguardo i giochi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Google Stadia è il famoso servizio di gaming in streaming di Google, purtroppo però presenta diverse criticità (o per essere più precisi non sono presenti diverse funzioni annunciate durante la presentazione) e di conseguenza molti giocatori si sono lamentati, in particolare sul parco titoli.La risposta di Google ovviamente non è tardata ad arrivare:"Capiamo il desiderio di scoprire qualcosa di più preciso sui giochi. Dopotutto, è questo di cui stiamo parlando, di giochi. Ovviamente, non tutti e 120 i titoli saranno annunciati dal team di Stadia, in quanto vogliamo lasciare agli editori la libertà di gestire gli annunci dei loro giochi e di indicare le piattaforme su cui saranno pubblicati, così come noi faremo con i contenuti esclusivi in arrivo su Stadia. Ci sono un sacco di ragioni dietro alle specifiche tempistiche degli annunci dei giochi, da promozioni o eventi pianificati, dallo ... eurogamer

