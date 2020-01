Sospetto caso di coronavirus cinese a Reggio Calabria, è una donna rientrata dall’Asia: la prefettura ha attivato l’unità di crisi (Di giovedì 30 gennaio 2020) E’ l’ennesimo caso di Sospetto coronavirus di questi giorni e come nei giorni scorsi è solo un Sospetto che ci si augura si concluda con un esito negativo. In caso contrario la donna, rientrata dall’Asia a Taurianova, comune della provincia reggina, potrebbe essere trasportata e ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma. In base a quanto si apprende la Prefettura ha attivato l’Unità di Crisi. La notizia, che si è diffusa sui giornali locali nel tardo pomeriggio di oggi, parla di un caso Sospetto di coronavirus a Reggio Calabria. Dalle prime informazioni pare che la donna sia ricoverata presso gli Ospedali Riuniti. Appena avvertiti i primi sintomi riconducibili al coronavirus, si sarebbe recata all’ospedale di Polistena per poi essere trasportata ai Riuniti. Al momento, come già detto in altre occasioni da esperti, medici e organi di ... meteoweb.eu

SkyTG24 : Due turisti cinesi, a causa di un sospetto caso di #Coronavirus, sono stati messi in isolamento a bordo di una nave… - fattoquotidiano : #CORONAVIRUS / DUE CASI SOSPETTI 7.000 persone bloccate su una nave nel porto di #Civitavecchia “Esausti, restitui… - LaStampa : Coronavirus, un caso sospetto sulla Costa Smeralda a Civitavecchia, fermi in 6mila. Un passeggero: “Non ci danno no… -