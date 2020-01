Sono state annunciate le materie della seconda prova della maturità (Di giovedì 30 gennaio 2020) (Foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il ministro della scuola Lucia Azzolina ha annunciato oggi, utilizzando le Stories di Instagram, le materie su cui verterà la seconda prova dei maturandi di quest’anno. L’esame, che come vi avevamo annunciato cambierà ancora una volta rispetto a quello del 2019, riguarderà quest’anno circa 500 mila studenti. “Ragazze e ragazzi, eccoci qui, oggi è il giorno in cui conoscerete esattamente le materie della seconda prova. So che le aspettavate con impazienza perché mi avete scritto in tantissimi. Voglio essere io personalmente a dirvi quali saranno alcune di queste materie, le altre le troverete sul sito del ministero dell’Istruzione” ha detto la ministra in diretta sul social, iniziando a svelare l’elenco. Al contempo, però, il sito del ministero dell’Istruzione non era funzionante, come hanno segnalato molti utenti in ... wired

