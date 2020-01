Sono le Venti (Nove), politici che non pagano e crisi del M5s: rivedi l’ottava puntata del programma condotto da Gomez (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un’inchiesta sui politici che non pagano e la storia della causa intentata dai vertici della Cisl a un lavoratore. E poi la crisi dei 5 Stelle e tutte le notizie del giorno. rivedi l’ottava puntata di Sono le Venti, la nuova striscia di informazione in onda sul Nove e condotta da Peter Gomez. Inviate le vostre domande a domande@SonoleVenti.it Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9 L'articolo Sono le Venti (Nove), politici che non pagano e crisi del M5s: rivedi l’ottava puntata del programma condotto da Gomez proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : #Sonoleventi di @petergomezblog dai “vigilini” di Firenze, alla truffa del bonus Cultura: ecco la classifica del “p… - petergomezblog : “20 minuti per pulire una stanza. Se non ce la fai? Ti tagliano lo stipendio”. Così lavorano le cameriere degli hot… - RobertoBurioni : @marattin Preferisco vivere in Italia dove per costruire un ospedale ci vogliono venti anni ma dove sono libero di… -