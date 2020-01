Sono le Venti (Nove), dalla donna incinta per finta per fregare l’Inps alla discarica abusiva fuori dalla scuola: ecco “il peggio di noi italiani” (Di giovedì 30 gennaio 2020) dalla signora che a Roma avrebbe finto di essere incinta per 17 volte per incassare gli assegni dell’Inps ai cittadini che a Napoli hanno trasformato la strada davanti a una scuola in una discarica di rifiuti. A Sono le Venti, in onda sul Nove a partire dalle 19.55, Peter Gomez ha stilato la classifica giornaliera de “il peggio di noi italiani”. ‘Sono LE Venti’, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti (Nove), dalla donna incinta per finta per fregare l’Inps alla discarica abusiva fuori dalla scuola: ecco “il peggio di noi italiani” proviene da ... ilfattoquotidiano

