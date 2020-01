Sonic è il più veloce tra gli atleti nel trailer del Superbowl dedicato al film del porcospino blu (Di giovedì 30 gennaio 2020) Paramount Pictures ha da poco pubblicato il nuovo trailer dedicato al film di Sonic, che secondo i piani sarà trasmesso durante la partita del Superbowl.Come detto sopra lo post dovrebbe andare in onda domenica e vede alcuni popolari atleti lodare le prodezze di un misterioso personaggio senza nome (non è difficile immaginare di chi stiamo parlando), in ogni caso se siete curiosi potete trovare il trailer in fondo a questa news.Il film di Sonic sarà disponibile nella sale cinematografiche a partire dal 14 febbraio, il film vede Ben Schwartz dare la voce a Somnic, James Marsden nei panni di Tom Wachowski e Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, storico cattivo della saga.Leggi altro... eurogamer

