Sonia Bruganelli spendacciona e senza freni: la borsa costa… [FOTO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sonia Bruganelli è nota per essere una donna forte e di successo, in più è anche la moglie di uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sappiamo che presto sarà il suo compleanno, ma ha già ricevuto un regalo super costoso… Sonia e la borsa di Gucci In questa “storia” Instagram, Sonia Bruganelli mette in mostra quello che definisce “regalo di compleanno anticipato”: si tratta di una borsa di Gucci dal valore di circa 1500 euro. E che regalo! L'articolo Sonia Bruganelli spendacciona e senza freni: la borsa costa… FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

zazoomnews : Sonia Bruganelli al vetriolo: “Elisa De Panicis non ha avuto un flirt solo con Paolo…” - #Sonia #Bruganelli… - zazoomnews : Paolo Bonolis il figlio fuori dalla sala operatoria Parla di Sonia Bruganelli - #Paolo #Bonolis #figlio #fuori… - news_confusenet : Davide Bonolis in ospedale: operato il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli -