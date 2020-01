Song of Horror, il terrificante quarto episodio è ora disponibile su PC (Di giovedì 30 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo di Song of Horror annuncia l'arrivo del quarto e penultimo episodio del terrificante gioco. Il quarto (e più grande) episodio di Song of Horror, The Last Concert, continua il viaggio ispirato ai classici giochi Horror degli anni '90. Quest'ultimo episodio prende ispirazione dalla celebre avventura Horror moderna di Frictional Games, Amnesia: The Dark Descent, portando i giocatori nell'area più infestata del gioco: l'Abbazia di Santa Cecilia. Quanti personaggi sopravvivranno a questo luogo santo, ora contaminato dall'influenza di The Presence? Gli intricati corridoi di questa Abbazia, progettati da un vero architetto, immergono i giocatori in un capitolo che durerà più di 8 ore, tre volte più grande del primo episodio. È un'avventura meno lineare rispetto ai capitoli precedenti, con i giocatori in grado di avanzare nella storia in ... eurogamer

Eurogamer_it : Il quarto episodio di #SongOfHorror è ora disponibile su PC. - FilmMusicTracks : RT @PeterHamerProd: #NowPlaying 'Profondo Rosso' (Goblin's cover song): #horror #soundtrack #Spotify : - PeterHamerProd : #NowPlaying 'Profondo Rosso' (Goblin's cover song): #horror #soundtrack #Spotify : -