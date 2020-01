Sondaggi politici, per gli italiani dopo le elezioni regionali il Movimento 5 Stelle è finito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Sondaggio realizzato da Ipsos per Di Martedì, trasmissione in onda su La7, mette in luce le previsioni degli italiani sulle prospettive del Movimento 5 Stelle: secondo la maggior parte degli intervistati il M5s, dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, è ormai finito. fanpage

Investireoggi : Sondaggi politici al 30 gennaio: analisi del voto in Emilia Romagna, Bonaccini dilaga tra gli under 35 e over 64… - EnzoPapaios : RT @EnzoPapaios: Il - EnzoPapaios : Il -