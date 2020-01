Sondaggi politici oggi, EMG Acqua: percentuali dei partiti al 30 gennaio 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tra i Sondaggi politici oggi spicca quello realizzato da EMG Acqua per conto delle trasmissioni televisive Rai. La rilevazione fotografa lo scenario politico all’indomani delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria e confermano le tendenze emerse dal voto. La Lega di Matteo Salvini pur restando ampiamente il primo partito per intenzione di voto registra un lieve calo. Sensibile crescita dei consensi per il Partito Democratico, vittorioso nella decisiva “sfida” elettorale in Emilia-Romagna. Dati positivi anche per Fratelli d’Italia e La Sinistra, mentre prosegue la crisi di Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Alto il numero degli indecisi, oltre il 40% degli elettori. Le percentuali dei partiti al 30 gennaio 2020 Ecco le intenzioni di voto per i partiti rilevate da EMG Acqua al 30 gennaio 2020 (tra parentesi la differenza rispetto a sette giorni ... urbanpost

