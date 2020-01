Smog Torino: resta il blocco per gli Euro 4 diesel (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il vento ha migliorato la qualità dell’aria a Torino e provincia ma non abbastanza: restano infatti in vigore i blocchi al traffico, fino ai veicoli Euro 4 diesel compresi, e le altre limitazioni previste dal “semaforo arancione” del protocollo antiSmog, che scatta quando ci sono 4 giorni consecutivi di livello di micropolveri oltre i 50 microgrammi al metro cubo. La Città Metropolitana ricorda che il provvedimento riguarda Torino, Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria.L'articolo Smog Torino: resta il blocco per gli Euro 4 diesel Meteo Web. meteoweb.eu

