Slipknot: data uscita nuovo album e anticipazioni titoli Look Outside Your Window, il nuovo disco dei nu-metallers Slipknot, potrebbe essere pubblicato a breve. La data precisa non è ancora stata resa nota, ma tutto fa pensare che la release dovrebbe avvenire entro il 2020. Il "disco perduto" degli Slipknot Look Outside Your Window è considerato il "disco perduto" degli Slipknot. Per capirne la genesi bisogna risalire al 2008, mentre la band di Des Moines si apprestava a far uscire All Hope Is Gone. Di tutte le tracce registrate, solo alcune andarono a comporre il disco. Proprio queste altre canzoni faranno parte del nuovo album, che entro il 2020 dovrebbe essere messo a disposizione dei fan. Le tracce presenti su Look Outside Your Window, secondo il frontman del gruppo Corey Taylor, hanno uno stile un ...

