Sky Sport Quiz Reward, dal 31 gennaio il quiz sportivo di Sky. Ecco come funziona Sky Sport quiz Reward dal 31 gennaio in prima serata su Sky Sport Uno arriva il quiz. Nato da un'idea di Marco Cattaneo che realizza un suo sogno, Sky Sport si dà al quiz: da venerdì 31 gennaio alle 21 su Sky Sport arriva Sky Sport quiz Reward un game che mette alla prova le conoscenze in ambito Sportivo. A presentarlo una coppia inedita, accanto a Marco Cattaneo ci sarà Sara Brusco di Sky Tg24. Il format è di Runway, ideato da Alvise Borghi e Francesco Leoni, tra gli autori più importanti della storia del quiz italiano. La regia è di Roberto "Popi" Montoli. come funziona la gara? Saranno 11 puntate di puro divertimento, formate da 8 eliminatorie più 2 semifinali e la finale del 10 aprile, in uno show che unisce gioco e intrattenimento, tradizione e tecnologia, grazie alla vivacità della coppia Cattaneo-Brusco

