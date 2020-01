Sky – Il Napoli offre rinnovo a 5 milioni a stagione, Mertens ne chiede 7,5 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ultimi aggiornamento sulla situazione di Dries Mertens, conteso dal Chelsea e in scadenza di contratto con il Napoli. A Sky Sport Alessandro Sugoni ha dato i numeri dell’ultima offerta ufficiale del club azzurro per l’attaccante belga “Mertens ha sei mesi di contratto col Napoli, ma il Chelsea è pronto a prenderlo subito. Il Napoli ha offerto un biennale a 5 mln a stagione, ma il calciatore vuole 15 mln per i prossimi due anni. Se andasse via Mertens da Napoli si libererebbe Giroud che piace anche al Tottenham” L'articolo Sky – Il Napoli offre rinnovo a 5 milioni a stagione, Mertens ne chiede 7,5 ilNapolista. ilnapolista

