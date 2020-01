Sicilia: aumenta il numero delle scuole Plastic Free (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continua il percorso di eliminazione dell’utilizzo della Plastica monouso nelle scuole Siciliane, che alimentano sempre più il numero di adesioni alla rete delle “scuole Plastic Free per un futuro sostenibile” progettata da Marevivo e gli istituti Bersagliere Urso di Favara (AG) e l’Istituto Baccano di Roma Nello specifico la città di Menfi si fregia di condividere gli obiettivi della campagna, che punta attraverso la scuola e l’educazione a informare e accrescere la sensibilità di studenti ed insegnanti sul tema riduzione e gestione dei rifiuti, con una nuova adesione che giunge da parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Santi Bivona”. Venerdì 31 Gennaio infatti, si svolgerà una giornata di sensibilizzazione ambientale curata dai volontari della delegazione regionale Siciliana di Marevivo sui temi dell’importanza del nostro ecosistema marino e sulla riduzione del consumo di ... meteoweb.eu

