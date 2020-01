Sesso con studentessa minorenne, insegnante di Monfalcone arrestato per violenza sessuale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un insegnante di una scuola media della zona di Monfalcone (Gorizia) è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Avrebbe avuto una relazione sentimentale con la giovane, che era stata una sua alunna. I militari dell’Arma lo hanno individuato dopo appostamenti e pedinamenti. Un insegnante che lavora in una scuola media nell’area di Monfalcone, nella provincia di Gorizia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne. Sulla vicenda gli inquirenti, data la delicatezza della situazione e il coinvolgimento di una ragazza minorenne, mantengono il massimo riserbo. Il quotidiano Il Piccolo, riportando la notizia, scrive che i militari hanno fermato l’insegnante sotto accusa nei giorni scorsi, dopo diversi appostamenti e pedinamenti. La vicenda, però, risalirebbe ad alcuni mesi ... limemagazine.eu

