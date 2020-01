Serie A, Milan-Hellas Verona in diretta su Sky (Di giovedì 30 gennaio 2020) Milan Verona Sky o DAZN – Conquistata la semifinale di Coppa Italia ai danni del Torino, il Milan torna in campo per il terzo turno di ritorno del campionato di Serie A. I rossoneri sfidano l’Hellas Verona al “Meazza”, con l’obiettivo di rimanere in gioco per un piazzamento europeo. All’andata la sfida terminò 0-1 in … L'articolo Serie A, Milan-Hellas Verona in diretta su Sky calcioefinanza

stebellentani : Serie A 2019-20. Pandev 5 gol. Piatek 4. Rebic 3. Leao 2. Ibra 1. Poi non so se lo riprenderei, ma al Milan sarebbe il migliore. - SkySport : #Milan, con #Piatek continua la maledizione della maglia numero 9 dopo #Inzaghi - Gazzetta_it : #Calciomercato. #Viña chiede di andare al #Milan. Accompagnato dalla mamma Gabriela -