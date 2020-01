Serie A | Juventus-Fiorentina | il lunch match è live su DAZN

Calciomercato Juventus - cessione definita : il giocatore resta in Serie A - l’ufficialità mercoledì : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, Juventus e Cagliari avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento di Pjaca in maglia rossoblù. Dopo un leggero intoppo, l’attaccante croato avrebbe trovato l’accordo totale con il club isolano. Risolte le ultime problematiche sull’ingaggio e attesa la fumata bianca, la quale potrebbe arrivare già nel giornata di ...

Serie A/ L'Inter più brutta prende un punto : Juventus spavalda ma ko a Napoli : Serie A: i temi della 21giornata raccontati da ALFREDO MARIOTTI. L'Inter frena per la terza volta consecutiva ma la Juventus cade sul campo del Napoli.

Serie A - pagelle Napoli-Juventus : Insigne gol - male Dybala e Higuain : Il capitano del Napoli gioca una grande partita e segna il gol del raddoppio, gli argentini bianconeri invece non incidono.

LIVE Napoli-Juventus 2-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Zielinski e Insigne regalano agli azzurri una serata magica - accorcia Ronaldo ma non basta. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.49 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per aver seguito Napoli-Juventus su questa pagina, buona serata da parte di OA Sport. 22.47 LE Pagelle DEL NAPOLI: Meret 6, Hysaj 6, Manolas 6,5, Di Lorenzo 5,5, Mario Rui 6, Demme 5,5 (dal 68′ Lobotka 6), Zielinski 7 (dall’81’ Elmas 6), Callejon 6,5, Milik 6 (dal 90′ Llorente s.v.), Insigne 7,5 All. Gattuso 7. 22.44 LE Pagelle ...

LIVE Napoli-Juventus 2-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Zielinski e Insigne regalano agli azzurri una serata magica - accorcia Ronaldo ma non basta. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+4 FINISCE QUI!!!!!!!!! DOPO QUATTRO SCONFITTE CONSECUTIVE IN CASA SI RIALZA IL NAPOLI! 90’+4 ROVESCIATA DI HIGUAIN, Meret blocca sicuro. 90’+3 Juve in massa in avanti, i bianconeri provano l’ultimo disperato assalto. 90’+2 Fallo in attacco di Ronaldo che viene ammonito per proteste. 90’+1 Difesa del Napoli mal schierata e CR7 ne approfitta per infilarsi tra i ...

LIVE Napoli-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : finisce il primo tempo al San Paolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.38 Ora l’intervallo, restate su questa pagina per il secondo tempo di Napoli-Juventus. 21.36 Al San Paolo si chiude un primo tempo dove le due squadre hanno giocato molto coperte per la paura di andare sotto. Possesso palla 55% in favore della Juventus. 45’+1 finisce UN primo tempo STITICO DI EMOZIONI, Napoli-Juventus 0-0. 45′ Filtrante di Ruiz per Milik ben controllato da de ...

LIVE Napoli-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : primi 20 minuti di studio - ancora nessuna occasione da goal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24′ Fallo di Demme su Dybala, punizione in favore della Juventus poco oltre il cerchio di centrocampo. 23′ Traversone dalla destra di Cuadrado, Callejon anticipa Ronaldo e mette in out. Squadre ancora molto contratte quando abbbiamo ormai passato la metà del primo tempo. 21′ Ora sono i bianconeri ad avere in mano il pallino del gioco, 59% di possesso. 20′ primi venti minuti ...

LIVE Napoli-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : inizia il match del San Paolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Pressing alto degli azzurri in questo avvio di partita, Sczeszny regala un out al Napoli in zona d’attacco. 3′ Meglio il Napoli in avvio, Bonucci fa buona guardia su Milik in area di rigore. 2′ Si propone subito il Napoli, Callejon prova a servire Zielinski ma il passaggio è fuori misura. 1′ Partiti, la prima palla è per la Juventus. SI PARTE AL SAN Paolo! 20.44 ...

20.30 La gara di andata finì con un pirotecnico 4-3. 20.27 Prosegue il riscaldamento delle due squadre:

LIVE Napoli-Juventus - Serie A calcio in DIRETTA : inizia il riscaldamento al San Paolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 La Juventus ha vinto gli ultimi tre scontri diretti contro il Napoli in campionato. 20.15 Giocatori della Juventus nel pre-partita: LIVE Napoli-Juventus Serie A - formazioni ufficiali e risultato in diretta : Napoli-Juventus in diretta. La partita del San Paolo è il posticipo delle 20.45 della domenica della ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso, sulla scia dell’entusiasmo per il superamento del turno in Coppa Italia, vuole interrompere la striscia di sconfitte consecutive in campionato. Sarri alla prima da avversario contro il Napoli va a caccia di un successo per blindare il primato in classifica. diretta tv su Sky Sport, evento ...