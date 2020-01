Senza i britannici, il Parlamento Ue si sposta a destra (Di giovedì 30 gennaio 2020) Con la Brexit il Parlamento europeo si sposta a destra. Gli unici due gruppi parlamentari che non perdono eurodeputati con l’addio dei 73 parlamentari britannici sono i Popolari e i sovranisti di Identità e Democrazia, che comprendono tra gli altri gli eletti di Salvini e della Le Pen. Il Ppe si conferma primo partito e anzi guadagna 5 eletti in più distribuiti tra i vari paesi Ue per un totale di 187 membri. I sovranisti acquisiscono 3 nuovi ingressi, passando da 73 a 76 eurodeputati, e superano quindi i Verdi che finiscono quinti nella classifica dei gruppi dell’Eurocamera. Perdite che si materializzano anche in termini di soldi: ogni eurodeputato porta una dote di 30mila euro al suo gruppo, garantita dal Parlamento. Ma nemmeno questo calcolo puramnente economico ha smosso il dialogo tra Verdi e M5s per l’adesione dei 14 pentastellati alla casa ... huffingtonpost

